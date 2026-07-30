Психолог объяснил, почему люди принимают совпадения за судьбу

Психолог объяснил, почему люди принимают совпадения за судьбу Психолог Цветков: человеческий мозг постоянно ищет закономерности

Человеческий мозг заточен под поиск закономерностей, рассказал «Радио 1» доктор психологических наук Андрей Цветков. Он отметил, что из-за этого люди часто принимают совпадения за «знаки судьбы».

Если наше предчувствие не сбывается, нам гораздо проще его не запоминать. Автобиографическая память редактируется очень сильно, — объясняет Цветков.

Психолог подчеркнул, что мозг придает особое значение ярким совпадениям. По его словам, память не фиксирует прошлое точно — на восприятие влияют настроение, убеждения и новые знания.

Ранее практический психолог Лилия Лазарева рассказала, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса.