Медведь подкрался со спины к зазевавшемуся туристу в Румынии Турист засмотрелся на скалы в Румынии и не заметил медведя

Турист в Румынии не заметил медведя, стоящего в 20 сантиметрах от него, сообщает Adevarul. Инцидент запечатлели на видео очевидцы из соседнего авто 27 июля: мужчина стоял спиной к хищнику, рассматривая скалы, а зверь приблизился вплотную и даже обнюхал его ногу.

Путешественник оставался неподвижным до тех пор, пока медведь не оказался прямо перед ним. После этого мужчина рванул к своей машине, обежав припаркованный рядом автомобиль, а медведь последовал за ним. Туристу удалось сесть в машину, он не пострадал.

Ранее в субботу 18 июля бурый медведь атаковал туристку на горной тропе на юге Аляски. Женщина гуляла с приятельницей и тремя псами, когда на узком заросшем участке маршрута в Медвежьей долине они неожиданно встретили хищника. Пострадавшую оперативно эвакуировали в госпиталь прибывшие на место спасатели.

Кроме того, в калифорнийской деревне Крестлайн медведь проник в здание местного водного ведомства. Животное вошло внутрь, бегло оглядело кабинеты и покинуло учреждение. Информация о раненых или разрушениях не поступала.