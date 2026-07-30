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30 июля 2026 в 16:56

Медведь подкрался со спины к зазевавшемуся туристу в Румынии

Турист засмотрелся на скалы в Румынии и не заметил медведя

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press
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Турист в Румынии не заметил медведя, стоящего в 20 сантиметрах от него, сообщает Adevarul. Инцидент запечатлели на видео очевидцы из соседнего авто 27 июля: мужчина стоял спиной к хищнику, рассматривая скалы, а зверь приблизился вплотную и даже обнюхал его ногу.

Путешественник оставался неподвижным до тех пор, пока медведь не оказался прямо перед ним. После этого мужчина рванул к своей машине, обежав припаркованный рядом автомобиль, а медведь последовал за ним. Туристу удалось сесть в машину, он не пострадал.

Ранее в субботу 18 июля бурый медведь атаковал туристку на горной тропе на юге Аляски. Женщина гуляла с приятельницей и тремя псами, когда на узком заросшем участке маршрута в Медвежьей долине они неожиданно встретили хищника. Пострадавшую оперативно эвакуировали в госпиталь прибывшие на место спасатели.

Кроме того, в калифорнийской деревне Крестлайн медведь проник в здание местного водного ведомства. Животное вошло внутрь, бегло оглядело кабинеты и покинуло учреждение. Информация о раненых или разрушениях не поступала.

Европа
Румыния
медведи
туристы
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