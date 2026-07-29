Движение судов в портах Констанцы приостановили из-за угрозы взрыва

Движение судов в северном и южном портах румынского города Констанца приостановили из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал Digi24. Маневры морских и речных судов временно прекращены.

После получения двух аудиосообщений с угрозами о заложенных бомбах сотрудников порта эвакуировали. Как сообщает телеканал, сообщения поступили в Румынскую морскую администрацию с номеров с украинским и польским кодами.

Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что переданные на румынском языке аудиосообщения специалисты предварительно оценили как созданные с помощью искусственного интеллекта. По его словам, по указанным номерам проводится проверка.

Мируцэ также отметил, что порт Констанца полностью не закрывали, однако ситуация остается динамичной. Проверки на месте проводят соответствующие службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Румынии сообщили об обнаружении и уничтожении пяти морских беспилотников в акватории Черного моря. По словам Мируцэ, часть аппаратов была оснащена взрывчаткой.