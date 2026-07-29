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29 июля 2026 в 15:17

В Израиле раскрыли, почему Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским

Haaretz: Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает Haaretz со ссылкой на источники. По данным газеты, офис украинского лидера пытался согласовать переговоры.

В издании уточнили, что израильская сторона не давала ответа. Но в итоге она отклонила предложение, сославшись на нехватку времени.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом без участия журналистов, поскольку опасался повторения ситуации, произошедшей в Овальном кабинете в феврале 2025 года. По его словам, Зеленский болезненно воспринимает критику со стороны Трампа. Встреча двух лидеров состоялась 28 июля. В ней также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и другие американские чиновники.

Позже Зеленский заявил, что не понимает, почему Киев до сих пор не получил приглашение вступить в НАТО. Он недоумевает, по какой причине страна еще не вовлечена в эти процессы. Ему непонятна позиция Североатлантического Альянса по отношению к Киеву. Зеленский также отметил, что Украина в вопросе вступления в НАТО хочет быть вместе с Соединенными Штатами и европейскими странами.

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