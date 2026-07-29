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29 июля 2026 в 07:19

Зеленский не понял важный момент касательно Украины и НАТО

Зеленский выразил недоумение из-за отсутствия приглашения Украины в НАТО

Фото: Press Service Of The President/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему Киев до сих пор не получил приглашение вступить в НАТО, передает телеканал Fox News. Он недоумевает, по какой причине страна еще не вовлечена в эти процессы.

Ему непонятна позиция Североатлантического альянса по отношению к Киеву. Зеленский также отметил, что Украина в вопросе вступления в НАТО хочет быть вместе с Соединенными Штатами и европейскими странами.

Еще в середине июля депутат Госдумы Андрей Колесник говорил, что одним из условий завершения специальной военной операции является отказ Украины от вступления в НАТО. По его словам, расширение Альянса могло бы негативно сказаться на экономике России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что встреча двух лидеров может привести к неожиданной поддержке Киева из-за сложной ситуации в Иране. По его словам, Вашингтон столкнулся с серьезными издержками в ближневосточном конфликте, что вынуждает Белый дом искать пути для смягчения напряженности и пересматривать отношения с союзниками.

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