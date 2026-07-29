Еще два аэропорта России перестали обслуживать авиарейсы

Еще два аэропорта России перестали обслуживать авиарейсы Аэропорты Ижевска и Перми временно прекратили прием и выпуск самолетов

Аэропорты Ижевска в Удмуртии и Перми в Пермском крае временно перестали обслуживать авиарейсы, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ижевск: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметили в ведомстве.

Воздушная гавань ввела ограничения 29 июля около 07:47 по московскому времени. Тем временем аэропорт Перми Большое Савино перестал обслуживать авиарейсы около 08:15 мск. О возобновлении полетов пассажиров проинформируют дополнительно.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи Краснодарского края ввели временные ограничения на работу. Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты в 00:46 мск 29 июля. Ограничения сняли спустя два часа — в 02:44 мск.

До этого пассажиров предупредили о корректировках рейсов в Калининграде. Как оказалось, временные ограничения в воздушном пространстве Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Храброво.