Один крупный аэропорт на юге России попал под ограничения

Один крупный аэропорт на юге России попал под ограничения Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В Аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация). Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, подчеркнули в ведомстве.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее петербургский аэропорт Пулково начал обслуживать авиарейсы по согласованию со специальными органами. Пассажиров предупредили о возможной корректировке в расписании. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также сообщалось, что 10 из 11 самолетов, ушедших на запасные аэродромы, прибыли в Сочи и были отправлены по своим маршрутам. Уточняется, что за сутки воздушная гавань успела обслужить более 16 тыс. пассажиров и свыше 100 рейсов. Сотрудники терминала и авиакомпании-партнеры обеспечили прием 55 самолетов и отправку 51 борта.

Кроме того, Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Калуги. Представитель ведомства пояснил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.