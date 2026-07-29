В логистическом центре Wildberries объявлена эвакуация

Рязанский логистический центр Wildberries был эвакуирован, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ в Telegram-канале. По данным организации, решение было принято согласно требованиям безопасности.

Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, — говорится в сообщении.

Прежде губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе после атаки беспилотников госпитализировали шесть человек. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил добровольное решение Wildberries компенсировать убытки продавцам после атак на склады, несмотря на отсутствие у компании юридических обязательств. Он уточнил, что правительство пока не принимало конкретных решений о предоставлении маркетплейсу государственной поддержки.

До этого основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о перестройке логистических процессов компании в ответ на недавние атаки на склады. Цель — сократить задержки и сохранить высокое качество обслуживания.