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29 июля 2026 в 08:32

Российские военные оставили ВСУ в Николаеве без топлива

ВС РФ поразили в порту Николаев хранилища грузов и резервуары с топливом для ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Интенсивные атаки были направлены на уничтожение военной логистики и запасов горючего противника. В ходе операции российские силы применили ударные беспилотные летательные аппараты по ключевым объектам инфраструктуры.

В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту Николаев <...> поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, — заявили в ведомстве.

Тем временем артиллеристы из группировки войск «Север» нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, выполнив более 200 огневых задач. Представитель группировки рассказал, что под удар попали буксируемая гаубица «Богдана-Б», 120-миллиметровый миномет и около 60 военнослужащих противника.

Ранее операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили крупный склад материальных средств противника в Алексеево-Дружковке. Также были поражены грузовой автомобиль и наземный робототехнический комплекс в Николаевке.

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