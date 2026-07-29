Бойцы «Севера» за ночь нанесли колоссальный урон ВСУ на двух направлениях

Бойцы «Севера» за ночь нанесли колоссальный урон ВСУ на двух направлениях Артиллеристы «Севера» за ночь уничтожили гаубицу, миномет и более 60 военных ВСУ

Российские артиллеристы из группировки войск «Север» за прошедшую ночь нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, выполнив более 200 огневых задач, сообщил представитель группировки. По его словам, которые приводит РИА Новости, под удар попали буксируемая гаубица «Богдана-Б», 120-миллиметровый миномет и свыше 60 военнослужащих противника.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. <…> В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили буксируемую гаубицу «Богдана-Б», 120-миллиметровый миномет <…> и более 60 военнослужащих ВСУ, — говорится в сообщении.

Также были уничтожены семь командных пунктов управления БПЛА, склад боекомплекта и девять единиц автотранспорта. В «Севере» подчеркнули, что работа велась при поддержке операторов войск беспилотных систем.

Ранее в Минобороны России сообщали, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты и живую силу ВСУ в Днепропетровской области. Для ударов использовались высокоточные боеприпасы «Краснополь».