Артиллеристы «Востока» нанесли удары «Краснополями» по позициям ВСУ Минобороны РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ в Великомихайловке

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты и живую силу ВСУ в Днепропетровской области. Для ударов использовались высокоточные боеприпасы «Краснополь», сообщили в Минобороны России.

Артиллеристы нанесли удары высокоточными боеприпасами «Краснополь» по укрепленным позициям в лесополосах и зданиям, которые противник использовал для размещения живой силы. В результате выполнения огневых задач уничтожены опорные пункты ВСУ, огневые позиции, оборудованные укрытия и личный состав противника, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что атака на укрепленные позиции и находившиеся на них резервы лишила украинские подразделения возможности использовать их для усиления переднего края. По данным ведомства, это также снизило устойчивость обороны ВСУ на данном участке.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ несут потери на передовой, из-за чего Украина вынуждена атаковать гражданские объекты. По его словам, российские вооруженные силы успешно наступают на всех участках фронта.