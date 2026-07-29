Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 05:45

Артиллеристы «Востока» нанесли удары «Краснополями» по позициям ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ в Великомихайловке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты и живую силу ВСУ в Днепропетровской области. Для ударов использовались высокоточные боеприпасы «Краснополь», сообщили в Минобороны России.

Артиллеристы нанесли удары высокоточными боеприпасами «Краснополь» по укрепленным позициям в лесополосах и зданиям, которые противник использовал для размещения живой силы. В результате выполнения огневых задач уничтожены опорные пункты ВСУ, огневые позиции, оборудованные укрытия и личный состав противника, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что атака на укрепленные позиции и находившиеся на них резервы лишила украинские подразделения возможности использовать их для усиления переднего края. По данным ведомства, это также снизило устойчивость обороны ВСУ на данном участке.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ несут потери на передовой, из-за чего Украина вынуждена атаковать гражданские объекты. По его словам, российские вооруженные силы успешно наступают на всех участках фронта.

Регионы
Россия
Украина
Минобороны РФ
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шесть человек»: власти раскрыли последствия ночной атаки БПЛА на Рязань
В Таганроге сообщили о повреждении домов после воздушной атаки
Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России
Минпросвещения поручило школам усилить меры безопасности к 1 сентября
Названа главная проблема, мешающая выучить иностранный язык
Артиллеристы «Востока» нанесли удары «Краснополями» по позициям ВСУ
Склад ВСУ вспыхнул после серии ударов российских беспилотников
Разгромили ВСУ у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 29 июля
МЧС сообщило о воздушной опасности в Рязанской области
Массированная атака БПЛА на Рязань привела к пожару на предприятии
Назван способ увеличить доход до 30%
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 июля
ВС РФ приблизились к Райгородку почти на километр за сутки
Россиянам могут дать новый оплачиваемый отпуск
Врач назвала неочевидный признак изменения вкусовых ощущений
США и Саудовская Аравия нанесли удары по Ираку
Марочко сообщил о разгроме ВСУ у Красного Лимана
Цифровой рубль: что это, как платить, что с наличкой с 1 сентября 2026-го
Сенат США утвердил нового директора нацразведки
Стало известно, кто получит отдельные комнаты в общежитиях в России
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.