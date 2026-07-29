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29 июля 2026 в 05:40

Склад ВСУ вспыхнул после серии ударов российских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада и техники ВСУ в Дружковке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили крупный склад материальных средств ВСУ в Алексеево-Дружковке, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Также были поражены грузовой автомобиль и наземный робототехнический комплекс в Николаевке, отметили в ведомстве.

В ходе воздушной разведки в населенном пункте Алексеево-Дружковка в подвале одного из многоквартирных домов, покинутых мирными жителями, был обнаружен склад материальных средств для снабжения подразделений ВСУ. При доразведке цели стало понятно, что материальные средства военного назначения также хранятся в строении, примыкающем к дому. Два FPV-дрона, управляемых по оптоволоконному кабелю, последовательно нанесли удары по подвальному помещению, а затем и по пристройке, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Николаевке разведка выявила наземный робототехнический комплекс и автомобиль КамАЗ с грузом материальных средств ВСУ. По данным Минобороны, удары беспилотников уничтожили грузовик вместе с содержимым, а также вывели из строя робототехнический комплекс.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие практически полностью уничтожили подразделения ВСУ в районах Старого Каравана и Брусовки под Красным Лиманом в ДНР. По его словам, в этих районах также была проведена зачистка окрестностей.

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