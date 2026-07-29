Появились новые подробности о массированном налете на Ростовскую область Слюсарь: еще один человек пострадал в Таганроге при ночной атаке украинских БПЛА

Еще один человек пострадал в Таганроге в ночь на 29 июля при массированном налете беспилотников ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, всего было сбито около 60 БПЛА и ракет.

Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракет. <…> В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь, — написал Слюсарь.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области. Еще один пострадавший получил травмы.

Кроме того, в Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.