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29 июля 2026 в 09:07

ФСБ обвинила спецслужбы Украины в использовании Telegram для терактов

Здание ФСБ Здание ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью мессенджера Telegram, повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, нанесен многомиллиардный ущерб, сообщила ФСБ России. В ведомстве заявили, что платформа активно используется противником для подготовки диверсий и кибермошенничества.

Администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России. Последствиями этого стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб, — отмечает ФСБ.

В спецслужбе обратили внимание на нежелание администрации сервиса реагировать на опасный контент. По данным ФСБ, каналы и чаты украинских структур продолжают функционировать в полном объеме. Непринятие мер со стороны руководства мессенджера приводит к тяжелым последствиям для безопасности граждан.

Ранее основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Началась процедура его объявления в международный розыск.

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