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29 июля 2026 в 10:03

Восстановление порядка закончилось для двух мужчин избиением

Житель Екатеринбурга избил двух мужчин, следивших за порядком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жителю Екатеринбурга предъявили обвинения в избиении двух мужчин, сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ. Перед этим пострадавшие пресекли нарушение порядка подростками.

В Екатеринбурге местному жителю предъявлено обвинение в избиении двух мужчин, пресекавших нарушение общественного порядка, — заявили в ведомстве.

По версии следствия, между фигурантом дела и пострадавшими мог возникнуть конфликт, который закончился избиением. Одного из мужчин доставили в больницу, после чего он скончался на фоне сердечного заболевания.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Екатеринбурге одного из участников избиения ученого РАН Никиты Зезина. С подозреваемым проводятся следственные действия.

Также нижегородских подростков отправили в колонию на четыре года за избиение пенсионерки. Их взрослую сообщницу приговорили к восьми годам лишения свободы.

До этого в Челябинске толпа молодых людей жестоко избила подростка. Один из участников драки сломал мальчику нос. Нападавших было около 10 человек. После инцидента мать пострадавшего подала заявление в полицию.

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