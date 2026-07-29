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29 июля 2026 в 10:15

Жителям Иркутска ответили на жалобу о ремонте дороги в Большое Голоустное

Власти Иркутской области: дорогу в Большое Голоустное должны сделать в срок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Дорогу Иркутск — Большое Голоустное должны сделать в срок, в противном случае за срыв планов по ремонту подрядчику будет грозить уголовная ответственность, пишет Angarsky со ссылкой на ОГКУ «Дирекция автодорог» Иркутской области. Там ответили на жалобу местных жителей. По их словам, специалисты до сих пор не приступили к основным работам, хотя сроки по контракту истекают в конце сентября.

Сейчас за нарушение сроков работ в отношении подрядчика применяются штрафные санкции. Однако к результату на дороге это не привело. Далее в случае злостного уклонения от исполнения решения суда в отношении подрядчика возможна уголовная ответственность, — отметили в «Дирекции автодорог».

Ранее Минтранс Иркутской области сообщил, что в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в 2027 году завершится капитальный ремонт дороги между поселками Магистральный и Окунайский. В ведомстве ответили на жалобу местного жителя, который обратился к губернатору Игорю Кобзеву.

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