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29 июля 2026 в 10:58

«Все должны их спасать»: Милонов о восхождениях альпинистов на Эльбрус

Депутат Милонов призвал альпинистов заранее сообщать МЧС о подъеме на Эльбрус

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Восхождение на Эльбрус без соблюдения правил безопасности — удовлетворение личных эгоистических хотелок и ничем не оправданный риск, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий призвал альпинистов заранее сообщать спасателям о маршруте перед походом в горы.

Карабкаться по скалам — это ничем не оправданный риск и удовлетворение личных эгоистических хотелок. Нет никакой сверхважной задачи в том, чтобы забраться на Эльбрус, где люди были миллионы раз. Если кто-то хочет это сделать, он обязан соблюдать правила безопасности: уведомить МЧС и согласовать маршрут со спасателями, — подчеркнул Милонов.

Парламентарий также отметил, что людям не хватает острых ощущений. В результате это приводит к тому, что их приходится выручать.

Потом все должны их спасать. Если человек отважный и смелый, он может иначе проявить себя, с пользой для общества. Я не понимаю, зачем подвергать риску свою жизнь и жизнь своего ребенка ради того, чтобы забраться на гору и помахать оттуда флажком, — отметил депутат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, что в Советском Союзе нельзя было подняться на Эльбрус без членства в альпинистском клубе, прохождения теоретической и практической подготовки.

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