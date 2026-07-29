«Уже начал»: раскрыты детали судебного дела экс-продюсера Газманова

Бывший продюсер народного артиста России Олега Газманова Филипп Росса заявил в Мосгорсуде, что начал выплачивать компенсацию потерпевшей стороне, сообщил корреспондент РИА Новости. Росса проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав.

Я уже начал выплачивать компенсацию потерпевшей стороне, — сказал он.

Ранее Басманный суд продлил срок содержания Филиппа Росса под стражей до 5 августа, а Мосгорсуд признал это решение законным. По версии следствия, экс-продюсер без ведома Газманова передавал третьим лицам его произведения и права на их использование, причинив артисту ущерб более чем на 8 миллионов рублей.

Прежде Хорошевский суд Москвы отказал бывшему директору Газманова Дмитрию Царенко во взыскании 44 млн рублей с артиста. Царенко утверждал, что перечислял эти деньги на счета Газманова в течение пяти лет.

До этого представители Газманова ходатайствовали об отсутствии журналистов на заседании. Они указали на то, что материалы дела содержат сведения о концертных гонорарах артиста, а также информацию о его банковских счетах и финансовых операциях.