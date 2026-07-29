Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 10:10

Для части россиян предложили смягчить условия получения соцконтрактов

Миронов и Ким предложили выдавать соцконтракты выпускникам без учета доходов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким предложили расширить доступ к социальным контрактам для выпускников вузов и единственных родителей, передает РИА Новости. Также планируется сохранить поддержку при незначительном превышении прожиточного минимума.

Законопроект предусматривает: применение формулы «сумма по социальному контракту минус превышение»: при превышении дохода размер помощи уменьшается на сумму превышения, а не отменяется полностью; незначительное превышение не является основанием для отказа или прекращения, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Выпускники вузов и колледжей, открывающие бизнес в сельской местности и малых городах, смогут получить приоритет при заключении соцконтракта без учета доходов родительских семей. По словам Миронова, это повысит доступность программы, по которой можно получить до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса или до 200 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства.

Ранее Миронов заявил о необходимости повысить порог доходов для заключения соцконтракта до двух прожиточных минимумов и разрешить небольшое превышение установленного лимита. Так он прокомментировал уголовное преследование мастера по ресницам из Воронежа, которую заподозрили в сокрытии дохода на 56 рублей в течение трех месяцев.

Власть
депутаты
выплаты
Сергей Миронов
Марина Ким
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как повышение НДС отразилось на российском бюджете
Захарова назвала адовым лицемерием фестиваль Вайкуле в Юрмале
Россиянам рассказали, какая сумма подойдет для начала инвестиций
Агрессивный коршун внезапно напал на жителя Кемерово
В России выявили неэффективность украинской ПВО
Мошенники добрались до таксистов
Склад Wildberries в российском городе остановил поставки
«Все должны их спасать»: Милонов о восхождениях альпинистов на Эльбрус
Удары по Украине сегодня, 29 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дурова не обнаружили в базе Интерпола
Психолог раскрыла, чем опасен частый просмотр объявлений о продаже квартир
В Госдуме объяснили, в чем главная ошибка Дурова
Новый российский регион накрыли отключения света
Ветеран ФСБ ответил, почему Дурову не стоит надеяться на помощь Запада
Ребенок пострадал от удара дрона в Белгороде
Раскрыто, какое наказание грозит убийце мальчика Паши из Ленобласти
Подросток утонул, пока пытался переплыть озеро на перегонки
Трихолог назвала наиболее распространенную причину сечения волос
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Спасатели нашли тело мальчика, которого вместе с отцом смыло в море
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.