Для части россиян предложили смягчить условия получения соцконтрактов

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким предложили расширить доступ к социальным контрактам для выпускников вузов и единственных родителей, передает РИА Новости. Также планируется сохранить поддержку при незначительном превышении прожиточного минимума.

Законопроект предусматривает: применение формулы «сумма по социальному контракту минус превышение»: при превышении дохода размер помощи уменьшается на сумму превышения, а не отменяется полностью; незначительное превышение не является основанием для отказа или прекращения, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Выпускники вузов и колледжей, открывающие бизнес в сельской местности и малых городах, смогут получить приоритет при заключении соцконтракта без учета доходов родительских семей. По словам Миронова, это повысит доступность программы, по которой можно получить до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса или до 200 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства.

Ранее Миронов заявил о необходимости повысить порог доходов для заключения соцконтракта до двух прожиточных минимумов и разрешить небольшое превышение установленного лимита. Так он прокомментировал уголовное преследование мастера по ресницам из Воронежа, которую заподозрили в сокрытии дохода на 56 рублей в течение трех месяцев.