В Госдуме объяснили, в чем главная ошибка Дурова Депутат Матвейчев: Дуров не понимает, что отстал от жизни на 20 лет

Основатель Telegram Павел Дуров не понимает, что отстал от жизни на 20 лет, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По мнению парламентария, предприниматель не осознает, что эпоха глобальных платформ безвозвратно ушла в прошлое, а его взгляды безнадежно устарели.

Дурову давно нужно было определиться, кто он — русский человек или непонятно кто. У него предки воевали в Великой Отечественной, пережили блокаду Ленинграда. В его молодости террористы взрывали метро Санкт-Петербурга. Если для него это пустой звук, если ему больше нравятся небоскребы Дубая и проститутки, которые там ходят, то это его мир. Дурова неоднократно предупреждали, что не надо быть на стороне врагов, не следует занимать власовскую позицию. По всей видимости, предприниматель не понимает, что отстал от жизни лет на 20. Тогда были глобальные платформы, глобальный интернет. В будущем этого не будет, мир вступил в эпоху дефрагментации. Если в 2000-х годах Дуров был человеком будущего, то теперь он олицетворяет прошлое, — сказал Матвейчев.

Он отметил, что сейчас серверы Telegram расположены в США и Нидерландах. По словам парламентария, вместо того чтобы обеспечить безопасность пользователей и выполнить требования российского законодательства о хранении данных внутри страны, Дуров предпочел иные пути.

Дурову говорили, что не получится петлять между спецслужбами мира. Нет наднациональных платформ. Любые спецслужбы будут задавать ему вопросы. У него возникли проблемы во Франции, а серверы с информацией Telegram находятся в США и Нидерландах. Дурову в любой момент могут отключить их, начать шантажировать предпринимателя. Если бы он все это берег, то мог бы выполнить требования законодательства РФ и хранить данные у нас. Похоже, его взяли за мягкие места и вынуждают сдавать информацию, перетащили на антироссийскую сторону, — заключил Матвейчев.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что Дуров может начать сотрудничать с ФСБ и избежать наказания на территории России. По его словам, у предпринимателя есть правовой щит в виде гражданств Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые не выдают своих граждан, а Интерпол блокирует политические запросы.