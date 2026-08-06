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06 августа 2026 в 10:24

В Госдуме осудили Дурова за попытку превратить уголовное дело в шоу

Депутат Панеш осудил Дурова за попытку превратить уголовное дело в шоу

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш раскритиковал основателя мессенджер Telegram Павла Дурова за превращение уголовного дела по делу о содействии терроризму в шоу. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что предприниматель мог избежать проблем, наладив сотрудничество с государством.

Когда французская жандармерия задержала Павла Дурова вечером 24 августа 2024 года в Ле-Бурже, надуманные обстоятельства были лишь ширмой для оказания давления. Россия тогда поддерживала его, пыталась помочь, надеясь, что он пересмотрит свое отношение к Западу как к колыбели лжи и двойных стандартов. Но этого не произошло. Сейчас в отношении Дурова возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — за содействие террористической деятельности. И он пытается превратить это в эффектную шутку для многомиллионной аудитории. Пора сказать: «Хватит». Отпишитесь от его каналов, — высказался Панеш.

Он подчеркнул, что Дуров продолжает публиковать мемы, превращая серьезное уголовное дело в театрализованное противостояние «свободолюбивого предпринимателя» с российскими госслужащими. По словам депутата, бизнесмен лишь подменяет суть проблемы утверждением о слежке и цензуре.

Всех этих проблем можно было бы избежать, если бы Telegram в лице Павла Дурова выработал политику взаимодействия с правительствами стран, направленную на сотрудничество, а также удаление контента, нарушающего местное законодательство. Но этого не случилось. И теперь российские пользователи видят не сожаление о содеянном, а попытку обелить себя через мемы и громкие лозунги. Я призываю всех россиян, которые следят за его каналами, задуматься: стоит ли поддерживать человека, который пытается превратить уголовное преследование за содействие терроризму в повод для саморекламы и шуток, — резюмировал Панеш.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Дуров в своем публичном канале ведет себя вызывающе, насмехаясь над статусом террориста. По его словам, предприниматель зря не воспринимает всерьез обвинения со стороны российских властей.

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