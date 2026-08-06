Агроэксперт назвал точные сроки начала снижения цен на сахар в России Агроэксперт Плугов: цены на сахар начнут снижаться с третьей декады августа

Цены на сахар в России начнут снижаться уже с третьей декады августа, заявил NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, именно в этот период в активную фазу войдет производство сахара из свеклы нового урожая, что неизбежно потянет оптовые цены вниз.

Насколько они в итоге ослабеют — во многом будет зависеть от объема сборов сахарной свеклы и качества самого урожая, но сезонное ослабление, так или иначе, произойдет, — сказал Плугов.

По его словам, хотя по данным Росстата на 1 июня 2026 года посевные площади под сахарной свеклой сократились на 4,6% по сравнению с аналогичной датой 2025 года, паниковать рано. Эксперт отметил, что решающую роль играет не столько площадь, сколько урожайность. В предыдущие годы она была аномально низкой, и если в 2026 году показатели вернутся к среднегодовой норме, это не только компенсирует потерю гектаров, но и позволит собрать урожай, превышающий прошлогодний.

Ранее руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов заявил, что текущий рост цен на сахар носит скорее сезонный и локальный характер. По его словам, говорить о возможном дефиците и устойчивом удорожании рано.