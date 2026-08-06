Медузы Азовского моря помогут восстанавливать мозг после травм Ученые ДГТУ создали материал из медуз для лечения черепно-мозговых травм

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали материал на основе медуз, который помогает восстанавливать клетки мозга после черепно-мозговых травм. В основе разработки — коллаген из медуз-корнеротов, выловленных в Азовском море, говорится в опубликованном в International Journal of Molecular Sciences исследовании.

В России ежегодно около 600 тыс. человек получают черепно-мозговые травмы, и многие из них либо погибают, либо остаются с тяжелыми неврологическими последствиями. При этом до сих пор нет клинически эффективных нейропротекторных препаратов, — рассказал руководитель проекта Станислав Родькин.

Разработка ученых — мягкая коллагеновая губка, пропитанная веществом тиосульфат натрия. Ее помещают в зону повреждения. Коллаген поддерживает структуру тканей, а пропитка постепенно выделяет сероводород — газ, который естественным образом защищает нервные клетки, но перестает вырабатываться после травмы.

Коллаген из медуз, как пояснили в ДГТУ, чище, чем животный: в нем меньше бактерий. Кроме того, его добыча помогает решать и экологическую проблему — медуз-корнеротов в Азовском море становится слишком много.

Разработка пока не применяется в клиниках — нужны дополнительные исследования. Но научная база уже заложена, и материал считают перспективным.

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