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06 августа 2026 в 11:31

Раскрыто, к чему привело Финляндию закрытие границ с Россией

Euractiv: закрытие границ с Россией вызвало проблемы с экономикой Финляндии

Фото: Thomas Trutsche/Photothek Media Lab/Global Look Press
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Закрытие границ с Россией нанесло сокрушительный удар по восточным регионам Финляндии, пишет Euractiv. По данным издания, туристы из РФ долгие годы поддерживали местную экономику.

Проблемы зафиксировали не только в Финляндии, но и в странах Прибалтики. Регион вынужден переживать трудный период особенно в тот момент, когда пропал стабильный финансовый поток от туристов. Сейчас восток страны поддерживают финские туристы, однако они остаются всего на одну ночь.

Кризис также затронул местных фермеров. Аграриям приходится переплачивать на 30% за сырье, вроде известняка и торфа. До этого они закупали его из России по дешевым ценам.

Ранее бывший депутат финского парламента и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен назвал катастрофой закрытие границ. По его словам, якобы причины этого являются только отговорками. Туртиайнен заявил, что подобный приказ пришел с Запада.

Кроме этого, экс-парламентарий признал, что Финляндия представляет угрозу для РФ. По его словам, страна входит в состав коллективного Запада.

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