Туристам напомнили, сколько золота можно привезти в Россию без пошлины Депутат Аксаков: летящим в Россию можно взять золота на сумму до €10 тыс.

Летящим в Россию туристам разрешается взять с собой золотые ценности на сумму до €10 тыс. и весом до 50 килограммов, а тем, кто добирается до страны на наземном или водном транспорте, — до €500 и до 25 килограммов, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Аксакова. Если превысить эти нормы, придется заплатить пошлину. При этом важно помнить, что аффинированное золото в слитках тяжелее 100 граммов запрещено вывозить из РФ. Аналогично и с отходами, и ломом драгоценных металлов.

Ограничения нацелены на усиление контроля за оборотом драгоценных металлов и предотвращение их незаконного вывоза за рубеж, отметил Аксаков. Он напомнил, что в стране работают легальные каналы, действующие в строгом соответствии с законом. Также уточняется, что при вывозе инвестиционного золота путешественники обязаны иметь при себе документы, подтверждающие официальную покупку.

Ранее сообщалось, что стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 22 июля превысила отметку $4150 за тройскую унцию. Цена драгоценного металла увеличилась на 2,79%. Позднее темпы роста снизились, фьючерс торговался на уровне $4146 за тройскую унцию.