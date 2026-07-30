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30 июля 2026 в 07:10

Фьючерс на золото обновил максимум с 22 июля

Цена золота впервые с 22 июля превысила $4150

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 22 июля превысила отметку $4150 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 04:06 мск цена драгоценного металла росла на 2,79%.

Позднее рост несколько замедлился. По данным на 04:35 мск, стоимость фьючерса составляла $4146 за тройскую унцию, что на 2,66% выше уровня предыдущего закрытия торгов.

Ранее цена нефти марки Brent достигла $90,74 (около 5,87 тыс. рублей) за баррель. Рост стоимости сырья произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов Brent 20 июля около 01:02 по московскому времени увеличилась на 3% относительно предыдущего закрытия. Цена нефти поднялась выше $90 за баррель.

До этого страны ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, приняли решение с июля повысить лимит добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки. В частности, РФ разрешено увеличить добычу до 9,8 млн баррелей в сутки в рамках соглашения.

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