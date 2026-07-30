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30 июля 2026 в 06:45

Врач назвал действенный способ защиты от ультрафиолета

Врач Черняев посоветовал наносить SPF-крем каждые два часа для защиты от солнца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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SPF-крем следует наносить каждые два часа для защиты от солнца, заявил NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий «KDL Медскан» в Твери Дмитрий Черняев. По его словам, одного лишь приобретения защитного средства недостаточно, чтобы обезопасить себя от агрессивного воздействия солнечных лучей, и подход к этой задаче должен быть комплексным.

Защита от солнца не сводится только к покупке солнцезащитного крема и его применению, хотя это действительно важная мера. Наносить SPF надо за 20 минут до выхода на улицу, а обновлять ― каждые два часа. Важно не находиться на солнце с 10 до 16 часов, в период когда оно наиболее активно. Носите головные уборы и одежду из натуральных тканей, закрывающую открытые участки тела. Солярий лучше совсем убрать из своей жизни ― его посещение значительно повышает риск меланомы, — сказал Черняев.

В свою очередь руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская в беседе с NEWS.ru отметила, что порядка 8 из 10 россиян уже сталкивались с последствиями избыточного загара в виде ожогов или стойкой пигментации. По ее словам, эти повреждения кожи — вовсе не безобидный косметический дефект, а прямой сигнал о риске, ведь ультрафиолетовое излучение признано канцерогеном.

Избыточное влияние ультрафиолетовых лучей может обернуться серьезным ударом по здоровью и самочувствию. Его последствия вполне могут проявиться не сразу, а через несколько лет. Опросы россиян показывают, что почти 80% жителей страны сталкивались с негативным влиянием солнца ― пигментацией и ожогами. И это не просто эстетическая проблема или неприятность, омрачающая отпуск. Ультрафиолет официально признан канцерогеном, а каждый солнечный ожог увеличивает вероятность развития меланомы, — пояснила Малиновская.

Ранее косметолог и дерматолог Александра Пашкова заявила, что средства с церамидами помогут восстановить кожу после загара. Она отметила, что эти природные жиры позволят восстановить эпидермальный барьер.

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