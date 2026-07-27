Дерматолог ответила, как восстановить кожу после загара

Дерматолог ответила, как восстановить кожу после загара Дерматолог Пашкова: средства с церамидами помогут коже после загара

Средства с церамидами помогут восстановить кожу после загара, рассказала Lenta.ru косметолог, дерматолог Александра Пашкова. Она отметила, что из-за солнца в коже начинаются воспалительные процессы.

Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей и имеет повышенный риск развития гиперпигментации. Рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30–50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения, — рассказала Пашкова.

Дерматолог подчеркнула, что церамиды позволят восстановить эпидермальный барьер. По ее словам, также важно соблюдать питьевой режим, включить в уход средства с гиалуроновой кислотой.

Ранее дерматолог-косметолог Наталья Ряховская рассказала, что применение SPF и дефицит витамина D не связаны между собой. Она отметила, что витамин D вырабатывается в коже под воздействием UVB-излучения.