Дерматолог предупредила о вреде загара в отпуске Дерматолог Троицкая: загар в отпуске может быстро состарить кожу

Загар в отпуске может состарить кожу за две недели, рассказала RT врач-косметолог, дерматолог Ирина Троицкая. Она отметила, что ультрафиолет вызывает 80% внешних возрастных изменений кожи.

Жара, ветер, морская вода и кондиционированный воздух способствуют активной потере влаги. В результате кожа становится сухой, появляются ощущение стянутости, шелушение и мелкие морщины. После купания дополнительную проблему создает морская соль. Если ее не смывать пресной водой, она усиливает потерю влаги и делает кожу более уязвимой перед солнцем, — рассказала Троицкая.

Дерматолог подчеркнула, что после отпуска часто появляются пигментные пятна. По ее словам, ультрафиолет стимулирует выработку меланина.

Ранее дерматолог-косметолог Елизавета Шухман рассказала, что после загара кожу необходимо увлажнять. Она отметила, что для этого подойдут средства с успокаивающими компонентами — пантенолом, алоэ вера, растительными экстрактами.