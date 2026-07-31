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31 июля 2026 в 11:29

Дерматолог предупредила о вреде загара в отпуске

Дерматолог Троицкая: загар в отпуске может быстро состарить кожу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Загар в отпуске может состарить кожу за две недели, рассказала RT врач-косметолог, дерматолог Ирина Троицкая. Она отметила, что ультрафиолет вызывает 80% внешних возрастных изменений кожи.

Жара, ветер, морская вода и кондиционированный воздух способствуют активной потере влаги. В результате кожа становится сухой, появляются ощущение стянутости, шелушение и мелкие морщины. После купания дополнительную проблему создает морская соль. Если ее не смывать пресной водой, она усиливает потерю влаги и делает кожу более уязвимой перед солнцем, — рассказала Троицкая.

Дерматолог подчеркнула, что после отпуска часто появляются пигментные пятна. По ее словам, ультрафиолет стимулирует выработку меланина.

Ранее дерматолог-косметолог Елизавета Шухман рассказала, что после загара кожу необходимо увлажнять. Она отметила, что для этого подойдут средства с успокаивающими компонентами — пантенолом, алоэ вера, растительными экстрактами.

Здоровье
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дерматологи
ультрафиолет
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