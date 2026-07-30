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30 июля 2026 в 14:45

Химик предупредил о вреде загара

Химик Литвинов: загар подавляет местный иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Загар подавляет местный иммунитет, рассказал URA.RU кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов. Он отметил, что ультрафиолетовые лучи повреждают ДНК клеток и вызывают окислительный стресс.

Ультрафиолет повреждает клетки Лангерганса — «разведчиков», которые распознают чужеродные или измененные, например, раковые тельца и запускают их уничтожение. После облучения они теряют способность работать, а организм дополнительно вырабатывает вещества, подавляющие защиту, — объяснил Литвинов.

Химик подчеркнул, что из‑за этого кожа становится дряблой, истончается и покрывается морщинами. Также, по его словам, из-за загара увеличивается риск развития рака кожи.

Ранее врач Дмитрий Черняев рассказал, что SPF-крем следует наносить каждые два часа для защиты от солнца. По его словам, одного лишь приобретения защитного средства недостаточно, чтобы обезопасить себя от агрессивного воздействия солнечных лучей, и подход к этой задаче должен быть комплексным.

Здоровье
загар
иммунитет
химики
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