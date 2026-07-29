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29 июля 2026 в 16:53

Дерматолог перечислила способы ухода за кожей после загара

Дерматолог Шухман: после загара коже необходимо увлажнение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После загара кожу необходимо увлажнять, рассказала «Чемпионату» дерматолог-косметолог Елизавета Шухман. Она отметила, что для этого подойдут средства с успокаивающими компонентами — пантенолом, алоэ вера, растительными экстрактами.

При этом важно понимать: средство после загара не может «отменить» повреждение от ультрафиолета. Его задача — поддержать кожу, уменьшить дискомфорт и помочь восстановлению. Уход после пляжа отличается от ухода в последующие недели, — рассказала Шухман.

Дерматолог подчеркнула, что после заживления полезны питательные кремы с липидами, маслами и церамидами. По ее словам, они уменьшают сухость и поддерживают кожу в период обновления.

Ранее косметолог Марият Мухина рассказала, что масло для загара обязательно должно содержать UV-фильтры, которые создают защитный барьер. По ее словам, при выборе средства важно обращать внимание на отсутствие агрессивных консервантов и этанола.

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