Дерматолог перечислила способы ухода за кожей после загара Дерматолог Шухман: после загара коже необходимо увлажнение

После загара кожу необходимо увлажнять, рассказала «Чемпионату» дерматолог-косметолог Елизавета Шухман. Она отметила, что для этого подойдут средства с успокаивающими компонентами — пантенолом, алоэ вера, растительными экстрактами.

При этом важно понимать: средство после загара не может «отменить» повреждение от ультрафиолета. Его задача — поддержать кожу, уменьшить дискомфорт и помочь восстановлению. Уход после пляжа отличается от ухода в последующие недели, — рассказала Шухман.

Дерматолог подчеркнула, что после заживления полезны питательные кремы с липидами, маслами и церамидами. По ее словам, они уменьшают сухость и поддерживают кожу в период обновления.

Ранее косметолог Марият Мухина рассказала, что масло для загара обязательно должно содержать UV-фильтры, которые создают защитный барьер. По ее словам, при выборе средства важно обращать внимание на отсутствие агрессивных консервантов и этанола.