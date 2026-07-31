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31 июля 2026 в 12:16

«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине

Американист Дудаков: Трамп изначально понимал, что Киеву не достанется Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: IMAGO/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп изначально понимал, что Украине не достанется лицензия на выпуск боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, у Киева нет технологических мощностей для выпуска такого оружия. Политолог отметил, что подобные предприятия будут являться законной целью для ударов российских ВКС.

Нужно понимать, что история с передачей лицензии на выпуск ракет Patriot Украине изначально была фейковая и виртуальная. У страны нет технологических возможностей, базы и потенциала. Киев не сможет производить эти ракеты. Также не стоит забывать, что подобного рода предприятия станут законной целью для ударов ВС РФ. Они точно долго не продержатся, — сказал Дудаков.

По его мнению, даже ФРГ испытывает серьезные трудности с выпуском ракет предыдущего поколения PAC-2. Политолог отметил, что на Украине ситуация будет значительно хуже.

Мы видим, с какими трудностями сталкивается Германия в попытке создать производство для ракет предыдущего поколения PAC-2. На Украине все будет гораздо хуже. Так что, я бы точно не ожидал скорого появления производств ракет для ЗРК Patriot в Восточной Европе. Для Трампа история с лицензиями — это попытка отбиться от давления украинских лоббистов, — заключил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что не уверен в передаче Украине лицензии на выпуск боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, вопрос рассматривается, но Вашингтон крайне осторожен в таких решениях.

США
Дональд Трамп
ЗРК Patriot
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
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