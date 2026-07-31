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31 июля 2026 в 13:11

В Госдуме предложили выделить семьям со школьниками единовременные выплаты

Депутат Останина: семьям со школьника нужно разово выплатить до 30 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Семьям со школьниками необходимо разово выплатить до 30 тыс. рублей к 1 сентября, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она направила премьер‑министру Михаилу Мишустину соответствующее предложение.

В адрес комитета поступают обращения граждан, связанные с существенным ростом расходов семей на подготовку детей к новому учебному году. Особую обеспокоенность родителей вызывают расходы на школьную одежду, обувь, канцелярские товары, учебные принадлежности и иные обязательные покупки, — сказано в тексте письма.

Депутат подчеркнула, что в 2021 году семьи со школьниками уже получали по 10 тыс. рублей на ребенка. По ее словам, тогда выплату получили более 20 млн детей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 1 млн рублей вместо бесплатного земельного участка. Он отметил, что данную инициативу следует закрепить на федеральном уровне.

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