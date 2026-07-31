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31 июля 2026 в 14:11

Пожилого крымчанина задержали за необычный корм для попугаев

Крымская полиция задержала пожилого мужчину за хранение конопли для птиц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крымские правоохранители задержали 60-летнего жителя Симферопольской области в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «МАК-2026», сообщили на странице местного МВД во «ВКонтакте». Мужчина хранил на своем чердаке засушенный куст конопли, семена и листья которого подмешивал в корм для своих попугаев. Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

По словам задержанного, он нашел дикорастущий куст на своем участке в августе 2015 года, после чего сорвал и высушил его, чтобы использовать для кормежки птиц. Мужчина считал, что семена и листья уберегут пернатых от болезней.

Силовики в ходе операции нашли на чердаке куст конопли весом в 721,6 грамма. Следователи возбудили против задержанного уголовное дело о незаконном хранении и переработке наркотических средств. Сам мужчина пока находится под подпиской о невыезде.

Ранее пара жителей Астраханской области организовала наркопитомник в подвале частного дома. Во время обыска полицейские обнаружили в нем 28 кустов конопли.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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