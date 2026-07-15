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15 июля 2026 в 12:09

Несколько десятков коров наелись дикой конопли и погибли

В Забайкальском крае 20 коров отравились дикой коноплей и погибли

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Несколько десятков коров отравились дикой коноплей и погибли в Забайкальском крае, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, инцидент произошел в Сретенском округе. Кусты этого растения были обработаны химикатами, чтобы местные жители не могли использовать их в корыстных целях.

Однако после первой обработки погибло уже больше 20 коров. По словам ветеринаров, при вскрытии у животных обнаружили повреждения желудка, причем до этого проблем со здоровьем не было. Ущерб для фермеров оценивается минимум в 100 тыс. рублей за каждую голову.

Ранее во Львовской области Украины коровы более суток провели в грузовом автомобиле без воды, надлежащего ухода и доения из-за мобилизации хозяина. Родственники владельца животных отказались самостоятельно решать проблему, а также не позволили сделать это волонтерам.

До этого в Хворостянском районе Самарской области изъяли одну корову в связи с положительным тестом на бруцеллез. Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов, угроза распространения заболевания снята, очаг локализован.

Употребление наркотиков приносит вред здоровью.

Регионы
Забайкальский край
конопля
коровы
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