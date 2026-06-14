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14 июня 2026 в 18:04

Корову изъяли в российском регионе после теста на бруцеллез

Министр Попов: бруцеллез в самарском селе выявлен у одной коровы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Одна корова была изъята в Хворостянском районе Самарской области в связи с положительным тестом на бруцеллез, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов в МАКСе. Он добавил, что угроза распространения заболевания снята, очаг локализован, но пока действуют карантинные меры.

В рамках противоэпизоотических мероприятий было произведено изъятие животного, давшего положительную реакцию на заболевание (одна корова). В настоящее время в животноводческом помещении, в котором содержался скот, проводится дезинфекция, — говорится в комментарии министра.

Ранее в Самарской области объявили карантин из-за вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота. Ограничительные меры коснулись села Новокуровка Хворостянского района.

До этого следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело по факту сбыта молочной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, в результате чего произошло заражение жителей региона бруцеллезом. Расследование направлено на выявление всех обстоятельств инцидента.

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Самарская область
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