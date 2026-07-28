Экономист объяснил, как будет работать рынок криптовалют от Центробанка Экономист Твердохлеб: рынок криптовалют от ЦБ будет работать по принципу акций

Рынок криптовалют от Центрального банка России будет работать по принципу акций, рассказал «ФедералПресс» экономист Юрий Твердохлеб. Он отметил, что криптовалюты станут дополнительным инструментом на финансовом рынке.

Это дополнительный инструмент, дополнительные возможности для работы на финансовом рынке. Это и обменные операции, и цифровые активы, стоимость которых меняется в результате рыночной конъюнктуры, — примерно то же самое, что акции, облигации и различные финансовые инструменты с плавающей стоимостью, — рассказал Твердохлеб.

Экономист подчеркнул, что формы платформ для работы с криптовалютами могут быть разными — в том числе под руководством Центробанка. По его словам, криптовалюты займут лишь определенную нишу и не придут на смену другим финансовым инструментам.

Ранее экономист Денис Астафьев рассказал, что закон о легализации криптовалют фактически выведет цифровые активы из серой зоны — их приравняют к имуществу, а не к деньгам. По его мнению, несмотря на то что правила игры на этом рынке станут прозрачнее, подобные вложения все равно останутся рискованными.