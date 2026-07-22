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22 июля 2026 в 12:17

Экономист оценил закон о легализации криптовалют в России

Экономист Астафьев: легализация криптовалют выведет цифровые активы из серой зон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Закон о легализации криптовалют фактически выведет цифровые активы из серой зоны — их приравняют к имуществу, а не деньгам, заявил в беседе с Lenta.ru экономист и предприниматель Денис Астафьев. По его мнению, несмотря на то, что правила игры на этом рынке станут прозрачнее, подобные вложения все равно останутся рискованными.

Ключевой смысл нововведений — в признании криптовалюты имуществом. Теперь речь идет не о свободе обращения, а о правилах владения, хранения, налогообложения и контроля операций. Государство задает прозрачные рамки для участников рынка, но легализация вовсе не делает такие активы безопасными. Никакие регуляторные меры не устраняют базовые риски. Инвестор по-прежнему несет их самостоятельно. Разумный подход — использовать только легальные каналы покупки, бережно хранить ключи, фиксировать все операции для налогового учета и трезво оценивать уровень риска, — подчеркнул Астафьев.

Он отметил, что теперь покупать криптовалюту можно преимущественно через организации, включенные в реестр Банка России — биржи, брокеров, лицензированных операторов обмена и цифровые депозитарии. Анонимные обменники и P2P-сделки с незнакомыми контрагентами становятся особенно рискованными и могут привести к блокировке средств банком. Банки будут тщательнее анализировать переводы, связанные с криптовалютой, и вправе отказать в проведении платежа при сомнениях в легальности источника средств.

Ранее Госдума приняла закон, комплексно регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

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