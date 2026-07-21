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21 июля 2026 в 15:30

В России начнут регулировать работу криптообменников и ЦФА

Госдума приняла закон о регулировании цифровых валют в России

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Госдума приняла закон, комплексно регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России, сообщили в нижней палате парламента. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

Он также регулирует деятельность майнеров, эмитентов и участников рынка цифровых прав. Кроме того, закон охватывает деятельность операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), а также организаций, занимающихся обменом цифровыми валютами, цифровыми депозитариями, брокерскими услугами, управлением активами, организацией торгов и клиринговыми структурами.

Ранее заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова сообщила на Финансовом конгрессе организации, что начала получать зарплату в цифровых рублях. Она отметила, что может расплачиваться этой валютой на торгово-сервисных предприятиях, которые подключены к пилотной системе. Кахруманова добавила, что сейчас в тестировании национальной цифровой валюты задействованы 30 кредитных организаций. Также к пилотному проекту подключились 3,5 тыс. физических лиц и около 500 компаний.

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