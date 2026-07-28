Россиянка пережила кровавое нападение гадюки

Гадюка напала на дачницу прямо на огороде в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, змея впилась в левую руку женщины, из места укуса пошла кровь, мгновенно начала расти опухоль.

Пострадавшая оперативно вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали женщину, ввели ей специальную сыворотку и назначили лечение, в том числе для предотвращения проблем со свертываемостью крови. Через четыре дня пациентку выписали и отправили домой на дачу.

Ранее в Московской области врачи спасли восьмилетнего мальчика, пострадавшего от укуса гадюки. Рептилия напала на ребенка, когда тот попытался ее погладить у водоема в Коломенском городском округе.

До этого в Находке местного жителя укусила оса — в результате его на скорой забрали в больницу. Сначала пострадавший столкнулся с крапивницей, но не стал обращать внимания на проблему. После у мужчины начало отекать лицо, следом нарастало удушье, потребовалась скорая.