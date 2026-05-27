Следователи проверят заражение жителей Астраханской области бруцеллезом

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к производству и сбыту опасной продукции, — говорится в сообщении.

Ранее семь человек заразились бруцеллезом в монастыре в Астраханской области. Инфекция подтвердилась у священников и прихожан. Все заболевшие госпитализированы.

