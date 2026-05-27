27 мая 2026 в 16:54

Следователи проверят заражение жителей Астраханской области бруцеллезом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело по факту сбыта молочной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, в результате чего произошло заражение жителей региона бруцеллезом, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в МАКС. Расследование направлено на выявление всех обстоятельств инцидента.

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к производству и сбыту опасной продукции, — говорится в сообщении.

Ранее семь человек заразились бруцеллезом в монастыре в Астраханской области. Инфекция подтвердилась у священников и прихожан. Все заболевшие госпитализированы.

До этого появилась информация, что инфекционный мононуклеоз все чаще поражает молодых людей в России. Частота заболевания составляет 40–80 случаев на 100 тыс. населения, причем инфекция сместилась с дошкольников на подростков и студентов 15–24 лет.

