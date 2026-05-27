«Боялась оставить дочь даже с отцом»: жертва растления рассказала о травме

Педагог из Астрахани Ксения Барышпольская рассказала в интервью блогеру Анастасии Даниленко, как на протяжении жизни неоднократно сталкивалась с сексуализированным насилием и как это повлияло на ее мироощущение. NEWS.ru пересказывает историю женщины.

Стыд, который заставил молчать

Свой рассказ Ксения начинает с того, что уже в самом юном возрасте она несколько раз пережила действия сексуального характера. То девочка-задира оставляла ее при всех без трусов, то сын родительских друзей принуждал ее к развратным играм. А в начальной школе двоюродный брат у бабушки регулярно прикасался к ней во время сна и терся своими гениталиями.

«Я ненавидела этот тихий час, потому что знала: он ляжет рядом, и это повторится», — говорит Ксения.

Попытки перелечь на другой матрас не помогали: он просто переползал следом. Когда мать кузена однажды застала их, она не вступилась за девочку, а отчитала ее, будто та сама виновата.

Ксения поняла: помощи ждать неоткуда. Спустя годы женщина пришла к выводу, что именно этот опыт, пережитый в детстве, не позволил ей постоять за себя, когда это понадобилось во взрослом возрасте.

«Он что-то подсыпал»

В 26 лет, уже будучи замужем и имея дочь-школьницу, Ксения вновь столкнулась с насилием. После корпоратива в баре к ней подошел хорошо известный в профессиональных кругах мужчина. Он предложил проводить ее «для безопасности». Следующее, что помнит Ксения, — провал в памяти.

«Скорее всего, я не могу это точно утверждать, но что-то было подсыпано, подмешано. Я в тот момент даже и не понимала, почему я отключилась. Вот этот момент просто выпал», — предполагает она.

На следующий день «джентльмен» позвонил, извинился и прямо признался, что изнасиловал девушку в тот вечер.

«Мужу рассказала. Потому что я не могла, у меня вообще мысли были ужаснейшие, потому что это море стыда, это такое унижение. Я не знала, как мне дальше вообще жить. Как мне собраться? Я разбита полностью. Но муж меня поддержал, конечно», — делится Ксения.

При этом назвать имя насильника девушка так и не решилась. Она опасалась, что муж отправится мстить и пойдет под статью из-за этого.

Предпочитает держать мужчин во френдзоне

Поход к гинекологу лишь укрепил ее в мысли, что система не на стороне жертвы. Врач, выслушав историю, сказала: «Можешь даже не подавать заявление».

«Поколение девяностых воспитывали молчать. Я сама долго убеждала себя, что это сон, что этого не было», — говорит она.

Сегодня Ксения в разводе. Ее старшей дочери в этом году исполнится 20 лет. Женщина говорит, что сохранила с бывшим мужем теплые отношения. Она учится строить новые связи, но признается: ей проще оставаться с мужчинами во френдзоне. Близость вызывает страх, хотя она активно работает над тем, чтобы не вешать ярлык «потенциального агрессора» на всех мужчин.

Травма отразилась и на материнстве: она панически боялась оставлять дочь наедине с мужчинами, даже с родным отцом. Зато научила ее бдительности.

В декабре 2025 года Ксения столкнулась с новым испытанием: нетрезвый сосед, уроженец Таджикистана, угрожал ей расправой, изнасиловапнием и пытался выломать дверь. Полиция первоначально отреагировала формально, предложив «подружиться с соседями». Но Ксения не сдалась: через «Русскую общину» и юриста добилась возбуждения дела. Итог — штраф, миграционный изолятор и депортация агрессора.

