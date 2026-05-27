Российские медики успешно прооперировали девочку «в маске Бэтмена»

В среду, 27 мая, врачи частной клиники Санкт-Петербурга успешно провели операцию девочке из США Луне Феннер, сообщает РИА Новости. Из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице ребенка в интернете прозвали девочкой «в маске Бэтмена».

Операция длилась около трех с половиной часов и прошла благополучно. По словам администратора клиники, сейчас девочку доставят в палату, где ее ждет мама. В клинике также информировали, что Луне предстоит последний этап лечения, который позволит полностью очистить лицо от остатков невуса и деформирующих рубцов. В ходе сегодняшней операции были имплантированы четыре тканевых экспандера; процесс их постепенного заполнения займет примерно полтора месяца.

Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим почти все лицо. Американские врачи отказали родителям в лечении, предложив трудновыполнимую программу операций. Однако семье помогли краснодарские медики, которые в октябре 2021 года провели шестую по счету операцию по удалению гигантского пятна. В апреле 2024 года девочка с родителями приехала на лечение в частную клинику Санкт-Петербурга, которое продолжилось летом 2025 года.

