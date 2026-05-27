Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 16:53

Врач объяснила, почему у молодых людей внезапно возникают боли в сердце

Врач Ярцева назвала тревожность причиной внезапных болей в сердце у молодежи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Внезапные боли в сердце у молодых людей часто возникают из-за тревожности, заявила NEWS.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, крайне маловероятно, что такой симптом может привести к летальному исходу.

В молодом возрасте боли в сердце могут быть связаны с тревожностью и эмоциональностью. Потому что, если мы говорим о смерти молодежи от сердечно-сосудистых состояний, это просто бессимптомный внезапный уход из жизни. То есть это нарушения ритма, которые даже никак не диагностируются при обследовании. Они происходят в моменте. Молодые не испытывают такую боль заранее, как, например, пожилые. Если вы задумываетесь о том, когда стоит «бить тревогу», это говорит о вашей эмоциональности. В норме пациенты, которых что-то беспокоит, просто обращаются к врачу, — пояснила Ярцева.

Ранее кардиолог Наталия Минасян заявила, что внезапные уведомления на смартфоне вызывают защитную реакцию организма. По ее словам, это проявляется в учащении сердцебиения из-за активации инстинкта самосохранения.

Здоровье
врачи
терапевты
молодежь
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Худрук Театра Сатиры Герасимов впервые ответил на обвинения Яковлевой
Умер, пропал без вести или сбежал? Где находится сосновский маньяк?
Песков заявил, что страны ЕС лишь имитируют желание переговоров с Россией
Российские космонавты вышли в открытый космос
В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний
«Боялась оставить дочь даже с отцом»: жертва растления рассказал о травме
Россия и Афганистан договорились об активном сотрудничестве в одной сфере
Путин прилетел в Казахстан
Личный комфорт: как создать интерьер под свой ритм жизни
МИД РФ ответил на слухи о якобы вызове посла России в Нидерландах
Конфликт на Украине сравнили с индустрией
Военкор раскрыл, когда ВС России может ждать «последний и решающий бой»
«Милитаристский угар»: Шойгу объяснил, чем опасна политика Японии
Появились подробности о пожаре на подмосковном мебельном складе
Похитили гуманоиды: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки
Житель Чехии стал миллионером за один день
На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО
МИД европейской страны вызвал российского посла из-за ударов по Украине
В МВД раскрыли, сколько человек Россия спасла от украинского преследования
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.