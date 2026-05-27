Врач объяснила, почему у молодых людей внезапно возникают боли в сердце

Внезапные боли в сердце у молодых людей часто возникают из-за тревожности, заявила NEWS.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, крайне маловероятно, что такой симптом может привести к летальному исходу.

В молодом возрасте боли в сердце могут быть связаны с тревожностью и эмоциональностью. Потому что, если мы говорим о смерти молодежи от сердечно-сосудистых состояний, это просто бессимптомный внезапный уход из жизни. То есть это нарушения ритма, которые даже никак не диагностируются при обследовании. Они происходят в моменте. Молодые не испытывают такую боль заранее, как, например, пожилые. Если вы задумываетесь о том, когда стоит «бить тревогу», это говорит о вашей эмоциональности. В норме пациенты, которых что-то беспокоит, просто обращаются к врачу, — пояснила Ярцева.

Ранее кардиолог Наталия Минасян заявила, что внезапные уведомления на смартфоне вызывают защитную реакцию организма. По ее словам, это проявляется в учащении сердцебиения из-за активации инстинкта самосохранения.