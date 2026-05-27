На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО

Основной боевой танк Т-90М «Прорыв» демонстрирует высокую эффективность в зоне СВО и, по прогнозам, прослужит еще много десятилетий, сообщил ТАСС генконструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов. Он отметил, что технику разработали в 1990-е годы, ее срок службы составляет не менее 50 лет.

Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы — как минимум 50 лет, — сказал Терликов.

Генеральный конструктор УВЗ указал, что Т-90М постоянно модернизируется для повышения его тактико-технических характеристик. Терликов добавил, что западные танки имеют много недостатков, среди которых слабая защита и плохая проходимость.

Ранее, в преддверии Дня Победы, концерн «Уралвагонзавод» поставил в войска очередные партии усовершенствованных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. Требования к основным боевым танкам России постоянно ужесточаются, а их конструкция непрерывно дорабатывается, отметили в УВЗ.

