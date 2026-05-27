Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 17:12

На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО

Уралвагонзавод: танк Т-90М отлично проявляет себя в зоне СВО

Т-90М в зоне СВО Т-90М в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Основной боевой танк Т-90М «Прорыв» демонстрирует высокую эффективность в зоне СВО и, по прогнозам, прослужит еще много десятилетий, сообщил ТАСС генконструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов. Он отметил, что технику разработали в 1990-е годы, ее срок службы составляет не менее 50 лет.

Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы — как минимум 50 лет, — сказал Терликов.

Генеральный конструктор УВЗ указал, что Т-90М постоянно модернизируется для повышения его тактико-технических характеристик. Терликов добавил, что западные танки имеют много недостатков, среди которых слабая защита и плохая проходимость.

Ранее, в преддверии Дня Победы, концерн «Уралвагонзавод» поставил в войска очередные партии усовершенствованных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. Требования к основным боевым танкам России постоянно ужесточаются, а их конструкция непрерывно дорабатывается, отметили в УВЗ.

До этого стало известно, что российский танк Т-72 возглавил рейтинг лучших боевых машин мира. Техника показывает высокие результаты в современных условиях ведения боя.

Россия
СВО
танки
Т-90М
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил, что страны ЕС лишь имитируют желание переговоров с Россией
Российские космонавты вышли в открытый космос
В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний
«Боялась оставить дочь даже с отцом»: жертва растления рассказал о травме
Россия и Афганистан договорились об активном сотрудничестве в одной сфере
Путин прилетел в Казахстан
Личный комфорт: как создать интерьер под свой ритм жизни
МИД РФ ответил на слухи о якобы вызове посла России в Нидерландах
Конфликт на Украине сравнили с индустрией
Военкор раскрыл, когда ВС России может ждать «последний и решающий бой»
«Милитаристский угар»: Шойгу объяснил, чем опасна политика Японии
Появились подробности о пожаре на подмосковном мебельном складе
Похитили гуманоиды: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки
Житель Чехии стал миллионером за один день
На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО
МИД европейской страны вызвал российского посла из-за ударов по Украине
В МВД раскрыли, сколько человек Россия спасла от украинского преследования
Провал контрнаступления и битва за Славянск: новости СВО к вечеру 27 мая
«Волшебных пилюль нет»: нарколог Шуров объяснил, почему люди бросают курить
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.