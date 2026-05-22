22 мая 2026 в 06:40

Российские танки не оставили и воспоминания от опорника ВСУ под Добропольем

Минобороны: танкисты ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ под Добропольем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экипаж танка Т-72Б3М из состава группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт и три огневые точки украинских формирований на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Цели были поражены точными выстрелами осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции.

Командир танка Роман Шлыков пояснил, что экипажи чаще всего работают по укреплениям, бетонным дотам, живой силе и технике противника. По его словам, встречающаяся бронетехника уничтожается в 99% случаев.

Выкатывались на прямую наводку, висел у нас разведчик. Наш первый прилет по позициям боевиков был знаком для работы еще двух танков с закрытых огневых позиций. За три минуты прилетело по цели 30 снарядов. Три танка отработали одновременно, — отметил Шлыков.

Корректировка огня велась с воздуха с помощью разведывательных беспилотников. После выполнения задачи экипаж маскирует технику и уходит в укрытия, что создает условия для продвижения штурмовых подразделений.

Ранее бойцы Вооруженных сил Российской Федерации успешно завершили освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области. В операции участвовали военнослужащие группировки ВС РФ «Север».

