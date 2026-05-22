«Образ нелепой девочки я преодолела»: Елена Борщева о Диброве, Бузовой, КВН

Артистка Елена Борщева — одна из самых ярких участниц проекта Comedy Woman. Сегодня она активно развивает актерскую карьеру и принимает участие в различных ТВ-шоу. Так, 30 мая ее можно будет увидеть в развлекательно-интеллектуальном шоу «Пятеро на одного» на телеканале «Россия». О закулисье съемок, профессиональных уроках от Константина Райкина и преодолении кризиса в браке Елена рассказала в интервью NEWS.ru.

— Елена, вы не в первый раз принимаете участие в программе «Пятеро на одного» телеканала «Россия». Вам больше нравится командная работа или вы привыкли полагаться на себя?

— Действительно, 30 мая я появлюсь в субботней программе «Пятеро на одного» уже не первый раз: очень люблю это интеллектуальное шоу. В таких играх где-то полагаюсь на себя, где-то, конечно, рада работать в команде. Одна голова — хорошо, а пять — еще лучше.

— С вами в команде играют танцор Евгений Папунаишвили, телеведущий Александр Пушной, актеры Андрей Ургант и Евгений Рыбов. Кого вы бы назвали самым эрудированным в команде?

— Андрей Львович Ургант — самый эрудированный. Александр Пушной, конечно, тоже очень продвинут, особенно в научной сфере. Но у Андрея Львовича [присутствует] огромный жизненный опыт, знания, начитанность.

— Вы несколько лет играли в команде КВН. Каким вам запомнился Александр Масляков? Как оцениваете Дмитрия Хрусталева в качестве нового ведущего?

— Александр Васильевич, конечно, был величиной. Когда-то давно мы его боялись. В какой-то момент он улыбался и этим подбадривал, а когда-то сурово смотрел — и ты понимал, что делаешь что-то не так. Многие — в том числе и я — воспринимали его как отцовскую фигуру, потому что он был наставником в мире юмора.

Сейчас передачу ведет мой друг и коллега Дмитрий Хрусталев. Считаю, что это лучшая кандидатура [ведущего после ухода из жизни Маслякова]. Насколько я знаю, самому Александру Васильевичу Митя тоже всегда импонировал.

Классно, что [Хрусталев] сам прошел КВН. Команда «Сборная Санкт-Петербурга», [в которой играл Дмитрий], не стала чемпионом, но их многие любили и знали. Митя — прекрасный ведущий, умеет импровизировать, пошутить.

— Общаетесь ли вы с еще одним «выпускником» КВН — Михаилом Галустяном? Что думаете о его резком похудении?

— Всегда поддерживаю тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Понятно, что для комического эффекта, может быть, это и идет в минус. Но, с другой стороны, Миша никогда и не был супертолстым колобком. Тем более сейчас есть пластический грим и специальные костюмы, которые толстят. Поэтому здорово, что он начал следить за собой.

На данный момент мы не особо общаемся. Был период, когда дружили с ним и его бывшей женой Викторией (Виктория Штефанец рассталась с Галустяном в 2025 году. — NEWS.ru), я присутствовала на его 30-летии. Сейчас пересекаемся только на шоу. Например, я участвовала в проекте «Новые звезды в Африке» [на телеканале ТНТ], где он был ведущим.

— После КВН вы вошли в состав проекта Comedy Woman. Сложно ли было в женском коллективе, случались ли ссоры? С кем из участниц сохранили дружбу?

— Comedy Woman — это мой первый профессиональный опыт. КВН все-таки воспринимался как хобби, не было столь напряженного графика, как в Comedy Woman. Считаю, что проект многое мне дал. И я тоже многое ему дала, потому что была мегапопулярной кавээнщицей на тот момент.

Не могу сказать, что между мной и другими участницами Comedy Woman была дружба. Я изначально воспринимала шоу как работу. Тем более моя дочка Марта была еще маленькой. Я приезжала порепетировать на 2–3 часа, затем спешила домой. [На съемочной площадке] происходили конфликты из-за костюмов: у кого-то лучше, красивее, дороже. И присутствовала, конечно, женская зависть. Но я не участвовала в конфликтах, старалась не зацикливаться. Потому что, еще раз повторюсь, относилась как к работе.

После того, как я ушла из Comedy Woman, мы стали больше общаться с Наташей Медведевой, Надеждой Ангарской, Машей Кравченко. И сейчас поддерживаем отношения.

— В 2021-м году вы окончили Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Чему научились у Константина Аркадьевича? Он строгий педагог?

— Мне действительно посчастливилось поучиться у Константина Аркадьевича, хоть и недолго, потому что это была профпереподготовка. Но уроки были необходимы. Прежде я училась только на курсах, где нам говорили, что должен быть постоянный зрительный контакт с партнером. А Константин Аркадьевич имел другое мнение на этот счет. Помню, он как-то сказал: «Когда человеку стыдно, он уводит взгляд. Понятно, что ты должен чувствовать связь с партнером. Но ты не должен таращиться на него».

Константин Аркадьевич рассказывал много историй из своей гастрольной практики — смешных, интересных. В какие-то моменты он бывал строгим, разносил всех в пух и прах. Мне тоже частенько доставалось. И это, конечно, был для меня выход из зоны комфорта. Одно дело, когда ты — начинающий молодой студент, и тебя никто не знает. И другое — когда ты уже узнаваемая, доказала профпригодность, а тут тебя ставят в некомфортную ситуацию. Но я была к этому готова, шла к Константину Аркадьевичу за опытом. Потому что эстрада, кино, театр — это разные жанры и способы существования.

— Нет ли ощущения, что образ «нелепой девчонки» из КВН и Comedy мешает сейчас в кинокарьере, например получать роли в серьезных исторических или военных картинах?

— Мне кажется, что образ нелепой девочки я преодолела. Я повзрослела, у меня двое детей. Все понимают и видят, что я образованная, начитанная.

Образ не мешает получать роли, а вот моя комедийность — да. Я как-то пробовалась в серьезный фильм и очень подходила фактурно, внешне. Записала хорошие пробы, и режиссер мне об этом сказал. Но телеканал и продюсеры не утвердили из-за того, что, по их мнению, я ассоциируюсь с комедийными проектами.

Но я работаю уже и в некомедийных фильмах. Например, у режиссера Ивана Твердовского снялась в картине «Наводнение» (по повести Евгения Замятина. — NEWS.ru), а в короткометражном фильме «Будьте здоровы» сыграла жертву маньяка. У меня еще будут серьезные роли.

— Телеведущая Ольга Бузова сыграла одну из главных ролей в постановке «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной. Нужно ли актерское образование, чтобы играть в кино и театре? Или достаточно уметь ярко подать себя публике?

— Да, я слышала про премьеру Ольги Бузовой, она уже давно играет в спектаклях. Думаю, что при хорошей работе режиссера и желании актера — пусть даже непрофессионального — может получиться хорошая работа. Тем более Ольга подходит под эту роль. Мне было бы интересно посмотреть на нее в «Покровских воротах», надо будет сходить.

Профильное образование, считаю, нужно. Я тоже его получила, хотя уже имела опыт в кино и играла в театре. Когда ты пробуешься на какую-то роль и общаешься с режиссером, то сразу понятно, учился ты или нет [актерскому мастерству]. Но есть и одаренные люди, которые быстро обучаются и схватывают все на лету.

— Как вы поддерживаете своего друга, телеведущего Дмитрия Диброва, который не так давно расстался с женой? Как ему удается сохранять спокойствие в этих сложных обстоятельствах?

— Дмитрий Дибров, конечно, молодец, что не падает духом. Я его постоянно вижу на светских мероприятиях. Считаю, он правильно делает, что не закрывается, не сидит дома, не грустит, а продолжает работать, общаться. Хочется его поддержать.

Я видела отрывок из его интервью, где он сказал, что в любой момент примет [свою бывшую жену] Полину обратно. Это высокие отношения.

— В одном из интервью вы рассказывали, что тоже переживали с мужем личностные кризисы. Как удавалось сохранить брак?

— Да, у нас с мужем тоже бывали кризисы. В порыве гнева и злости мы могли задеть друг друга, но мы все [сложности] проговаривали. Самое главное — высказать свою позицию, объяснить, что тебя не устраивает. После этого важно пойти на компромисс. Сохранить семью не потому, что «надо», а из-за того, что нам хорошо вместе, мы любим друг друга. Если есть чувства, то можно пойти на компромиссы.

— У вас две дочери. Какие главные качества характера, по вашему мнению, нужно обязательно прививать с детства девочкам? В чем дочери проявляют себя?

— С одной стороны, мы учили их быть честными, внимательными, отзывчивыми, а с другой — не давать собой манипулировать. А еще дети видят наш [с мужем] пример — как мы без денег и без связей многого добились сами. И мы об этом им тоже говорим: что, конечно, где сможем — поможем, но и вы сами должны к чему-то стремиться, строить свою семью, карьеру.

Сейчас старшая дочка учится в ГИТИСе на первом курсе. Ей очень нравится, я вижу, как она увлечена [учебным] процессом. Младшая увлекается компьютерной анимацией, придумывает сценарии, рисует своих персонажей. Словом, обе творческими личностями выросли.

