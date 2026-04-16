Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке

Телеведущий Дмитрий Дибров выиграл суд по иску о защите деловой репутации после скандала с видеозаписью, на которой у мужчины, похожего на шоумена, была расстегнута ширинка, сообщил изданию StarHit адвокат Александр Добровинский. Иск в начале 2026 года подал самарский юридический сервис, который до этого рекламировал Дибров. Истцы посчитали, что скандальный ролик наносит ущерб их деловой репутации.

Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов, — заявил Добровинский.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года, когда папарацци засняли у башен «Москва-Сити» мужчину, внешне схожего с Дибровым, выходящего из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. На записи у человека была расстегнута ширинка и видны гениталии.

Ранее Дибров рассказал, что его супруга Полина призналась в измене с бизнесменом Романом Товстиком во время их совместного отдыха на Сейшельских островах. Он отметил, что до этого момента не подозревал о происходящем. Услышав признание, телеведущий тут же снял обручальное кольцо.