Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:05

Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Телеведущий Дмитрий Дибров выиграл суд по иску о защите деловой репутации после скандала с видеозаписью, на которой у мужчины, похожего на шоумена, была расстегнута ширинка, сообщил изданию StarHit адвокат Александр Добровинский. Иск в начале 2026 года подал самарский юридический сервис, который до этого рекламировал Дибров. Истцы посчитали, что скандальный ролик наносит ущерб их деловой репутации.

Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов, — заявил Добровинский.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года, когда папарацци засняли у башен «Москва-Сити» мужчину, внешне схожего с Дибровым, выходящего из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. На записи у человека была расстегнута ширинка и видны гениталии.

Ранее Дибров рассказал, что его супруга Полина призналась в измене с бизнесменом Романом Товстиком во время их совместного отдыха на Сейшельских островах. Он отметил, что до этого момента не подозревал о происходящем. Услышав признание, телеведущий тут же снял обручальное кольцо.

Общество
Дмитрий Дибров
скандалы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.