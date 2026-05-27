В СВОП ответили, почему Британия и Польша решили создать оборонный союз

Великобритания и Польша создали военный союз из-за недоверия блоку НАТО, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его мнению, Лондон сомневается в надежности Вашингтона как союзника в возможном противостоянии с Москвой.

В плане антироссийскости союза очевидно, что по целому ряду причин как Британия, так и нынешняя Польша не особенно доверяют НАТО. В Варшаве еще есть споры, насколько тесно можно работать с Вашингтоном. В то же время Великобритания сегодня старается создать свой собственный агрессивный военный плацдарм. Причем у британцев не так много воинских частей, они предпочитают вести войны силами армий других стран, особенно сухопутных войск, где возможны большие жертвы — хороший пример тому Украина. Теперь они обращают внимание на польский сегмент, — сказал Климов.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился передислоцировать 5 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. Ориентировочные сроки завершения операции — от полугода до года.