02 мая 2026 в 00:58

США приступили к выводу войск из Германии

Пентагон выведет 5 тыс. военных из Германии за 6-12 месяцев

Фото: Belal Osama/Global Look Press
Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил вывести пять тысяч военнослужащих из германии, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла. Он обозначил срок вывода на 6-12 месяцев.

Вашингтон сохраняет крупное военное присутствие на территории Европы в рамках обязательств по линии НАТО. По какой причине было принято решение, не утоняется. Также неизвестно, с каких именно баз будут выведены военнослужащие и как перераспределят силы внутри региона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО «устроили бардак» на Украине. Он выступил с критикой Альянса, а также заявил, что они не поддерживают Белый дом в операции против Ирана.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что ЕС может столкнуться с внутренним расколом. По его мнению, страны, которые решатся выйти из Европейского Союза, будут вынуждены покинуть и НАТО.

